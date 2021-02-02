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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров подписал постановление о выплатах участникам аварии на трассе М-5

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о предоставлении единовременных социальных выплат на оказание разовой материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в аварии на трассе М-5 под Сызранью.

На эти цели выделено 4,4 млн рублей из резервного фонда региона. Выплаты будут перечислены в течение пяти рабочих дней после представления письменных заявлений в департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства региона.

Ранее губернаторы Самарской и Ульяновской областей приняли решение об оказании поддержки. Семьям погибших выделят по 1 млн руб., а пострадавшим (в зависимости от степени тяжести травм) - от 100 тыс. до 200 тысяч рублей.

Напомним, в результате ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибли 12 человек и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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