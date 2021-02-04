Более 7 тыс. работников АвтоВАЗа записались на вакцинацию от коронавируса

В четверг, 4 февраля, губернатор Дмитрий Азаров и вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса крупнейшего трудового коллектива области. Более 500 работников автогиганта уже сделали прививку.

Как стало известно на встрече, уже более 7 тыс. работников АвтоВАЗа выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса.

"Кампания по добровольной вакцинации на АвтоВАЗе организована совместно с ФМБА. На первом этапе вакцинация проводится в поликлинике у завода. В планах развернуть вакцинацию и в медпунктах, которые находятся на территории предприятия в производственных подразделениях - всего их более 20. Мы стараемся обеспечить возможность для вакцинации для всех желающих работников нашего коллектива", - доложил губернатору Дмитрий Михаленко.

"Хочу поблагодарить вас за эту работу по защите здоровья коллектива, а также за ту загрузку предприятия, которая сегодня обеспечивается благодаря помощи и поддержке федерального правительства, лично президента страны", - подчеркнул губернатор.

Также на встрече был затронут вопрос занятости трудового коллектива. "В соцсетях прошла информация о том, что АвтоВАЗ планирует с 1 марта сократить три тысячи работников. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Сегодня общая численность персонала АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тыс. человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется", - подчеркнул Дмитрий Михаленко.

"Спасибо, что тему затронули. Действительно, прошла странная информация, которая людей взволновала. Знаю, что вы лично и президент АвтоВАЗа держите вопрос на особом контроле. До буквы, до запятой всегда соблюдается федеральное законодательство, в том числе регулирующее трудовые отношения", - отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Михаленко доложил, что на предприятии проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании.

"В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия. Параллельно компания продолжает набор персонала в ключевые службы. Кроме того, в 2021 году АвтоВАЗ также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им представляется выплата в размере пяти среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области", - рассказал Дмитрий Михаленко.

Губернатор и Дмитрий Михаленко обсудили также, как выполняется программа улучшения условий труда на автогиганте, которая была принята при поддержке регионального правительства. За последние три года в улучшение условий тружеников ВАЗа было проинвестировано более 3 млрд рублей.