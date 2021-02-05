Губернатор обсудил с Министром транспорта РФ создание дополнительных мер безопасности на трассе М5

Министерство транспорта России рассмотрит возможность создания дополнительных мер безопасности на участке федеральной трассы М-5 в Сызранском районе, где 29 января произошла крупная авария.

Речь об этом шла в пятницу, 5 февраля, на встрече руководителя Минтранса Виталия Савельева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В ДТП погибли 12 жителей двух регионов, а ряд пострадавших все еще находятся в больницах Сызрани, Самары и Тольятти.

"Участок дороги находится в абсолютно нормативном состоянии. Однако произошедшая трагедия заставляет нас задуматься о создании дополнительных мер, чтобы даже эти случайности, от которых вроде бы никто не застрахован, все-таки предотвращать. Во всяком случае, принимать дополнительные меры для того, чтобы такие страшные трагедии не происходили, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы от Самарской области представили свои предложения, и Министр транспорта дал соответствующие поручения на их проработку".

Губернатор подчеркнул, что в этих предложениях наш регион поддерживают и коллеги из Ульяновской области.

"Аналогичное обращение от Сергея Ивановича Морозова будет направлено также в адрес Министра. Но уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении — в прямом и переносном смысле — "узких" мест. Благодарен Виталию Геннадьевичу за внимание к этому вопросу", — резюмировал губернатор.