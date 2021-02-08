Студенты СамГУПС стали финалистами первого этапа научно-исследовательской конференции

Областная научно-исследовательская конференция, организованная региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс", проходит второй год при поддержке Самарской Губернской думы. В финал первого этапа вошло два проекта от студентов СамГУПС.

В этом году на участие в конференции поступило 32 заявки от студентов высших и средних специальных учебных заведений Самарской области. По результатам первого этапа в финал вошло 15 исследовательских проектов, в том числе два от студентов СамГУПС.

Как рассказал председатель совета по НИРС, доцент кафедры "Биомедицинская безопасность на транспорте" СамГУПС Юрий Холопов, в преддверии Дня российской науки члены студенческого научного общества СамГУПС пополнили копилку вуза очередными достижениями.

Так, студентки Ульяна Уткина (гр. ТТПб-81) и Снежана Микитюк (гр. ОД-83) вошли в число 15 финалистов научно-исследовательской конференции, представив собственные экологические проекты и инициативы.

Ульяна Уткина подготовила проект, посвященный экологическим аспектам производства и применения вермикомпоста. Эта тема очень актуальна, поскольку использование дождевых червей позволяет перерабатывать органические отходы в биогумус — ценное удобрение, которое можно использовать как в сельском хозяйстве, так и при рекультивации загрязненных и нарушенных земель.

Снежана Микитюк продолжила исследование, связанное с развитием экологических инициатив в сфере обращения с отходами в Самарской области. В течение 2019–2020 гг. были реализованы мероприятия, направленные на повышение повседневной экологической культуры жителей и развитие экологических инициатив в сфере правильного обращения с отходами, благоустройства и очистки территорий Самарской области.

"Конкурс проводится в два этапа. Первый этап был заочный, и заявки принимались до конца января 2021 года. Я решила взяться за эту работу, потому что тема экологии сейчас востребована в стране и мире. И моя задача, как студента, заключается в непосредственной поддержке организаций, способствующих улучшению экологической обстановки на территории родного края", — пояснила Снежана Микитюк.

Теперь студенткам предстоит большая работа по подготовке к финалу научно-исследовательской конференции, который пройдет 9 марта в здании Самарской Губернской думы.

"Отрадно, что современные студенты, занимающиеся наукой, прекрасно понимают, что для достойного выступления необходимо не только представить свою идею, но и подготовить качественные презентационные материалы, дать технико-экономическое обоснование проекта, быть готовыми к вопросам жюри. Пожелаем нашим студентам удачи!", — сказал Юрий Холопов.

Напомним, II этап научно-исследовательской конференции пройдет 9 марта 2021 года (с 14:00 до 17:00), Самарская Губернская дума по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187 (3-й этаж, малый зал).