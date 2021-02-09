Губернатор отправил главу Красноглинского района проверять, как ходят автобусы

Во вторник, 9 февраля, на встрече с территориальным общественным самоуправлением активисты ТОС "Красная Глинка" пожаловались губернатору на плохо транспортное сообщение.

Они рассказали о том, что после отмены маршруток добраться до города и обратно стало очень сложно. Автобусы ходят редко, и доехать до центральной части города проблематично.

Дмитрий Азаров задал вопрос главе района Вячеславу Коновалову. Тот ответил, что количество автобусов на маршруте нормативное, а задержки происходят из-за пробок.

"Вячеслав Сергеевич, предлагаю вам лично проверить, соответствуют ли ваши слова действительности. Садитесь на автобус, жду вас в здании правительства. Проверим, сколько времени это займет", - предложил губернатор.

Глава района тут же вышел из кадра и отправился на остановку общественного транспорта.