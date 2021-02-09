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Губернатор Власть и политика

Областное минЖКХ пересмотрит тарифы за вывоз мусора на сопредельных территориях

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров поручил минЖКХ учесть предложения ТОСов о формировании порядка оплаты за вывоз мусора. Эта задача была поставлена главой региона во вторник, 9 февраля, на расширенной встрече с активом ТОС муниципалитетов Самарской области.

144 ТОСа работает сегодня в городах, преимущественно в Самаре и Тольятти, и в районах Самарской области. В режиме ВКС состоялось обсуждение самых актуальных вопросов, которые волнуют жителей.

В частности, представители ТОС "Рубежное" Куйбышевского района Самары задали вопрос о стоимости вывоза мусора из жилого сектора. Населенный пункт находится на стыке района города и Волжского района области. В городской части за вывоз ТКО применяется тариф с начислениями за квадратные метры, в районе — за количество проживающих. На сопредельных территориях жители просили установить универсальный тариф для соседей.

Аналогичный вопрос озвучили представители ТОС Кинеля. Люди предлагают рассмотреть возможность начисления тарифа с учетом исключения из квадратных метров хозяйственных построек индивидуальных домов.

Глава региона поручил ответственным в региональном министерстве ЖКХ совместно с территориями провести разъяснительную работу с населением и главами муниципальных образований, рассмотреть возможные варианты по формированию тарифа, оценив предложения ТОС.

"У нас несколько таких территорий в области, где сразу два подхода действует: городской и районный. Прошу минЖКХ найти вместе с жителями и ТОС таких населенных пунктов оптимальное решение по начислению платы. Разъяснить жителям вопрос начисления в районах и городских округах. Даю две недели срока", — поручил Дмитрий Азаров.

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