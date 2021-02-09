Дмитрий Азаров вышел на прямую связь с ТОСами

Во вторник, 9 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению. Напомним, Совет был создан в прошлом году по инициативе руководителя области и сегодня объединяет все 144 ТОСа региона.

В обсуждении вопросов развития территорий в режиме видеоконференции участвовали две тысячи активных жителей региона. Они ежедневно занимаются самыми насущными вопросами, помогают населению решать коммунальные, бытовые проблемы, претворять в жизнь проекты по благоустройству.

"Сегодня мы проводим встречу с людьми, которым совершенно точно не все равно, что происходит в Самарской области, в отдельных городах, поселках, в конкретном микрорайоне. Наши ТОСы, безусловно, остаются ключевым звеном общественного самоуправления и в нашем регионе, и в России в целом", - отметил губернатор, открывая встречу.

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на совет ТОС в получении объективной, честной информации о положении дел на местах: "Как и в предыдущие годы, рассчитываю на вас, лидеров общественного самоуправления. Не всегда главы муниципальных образований, депутаты чутко реагируют на те предложения, запросы, которые сегодня есть от общественников, на мой взгляд, зачастую просто недопонимая роль общественного самоуправления".

По мнению руководителя региона, старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. "С этим мне приходится сталкиваться в последнее время достаточно часто. Отчеты, которые я слышу от руководителей муниципалитетов, к сожалению, часто не соответствуют действительности, а реагирование на запросы ТОСов, старших по домам нередко носят формальный характер. Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам, для того чтобы получать достоверную, не "лакированную" информацию", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Именно поэтому с самого начала совещания был организован канал прямой связи участников с губернатором: каждый представитель ТОС мог задать вопрос в режиме ВКС или отправить сообщение с вопросом, чтобы получить на него ответ уже в ходе встречи. Всего поступило более 50 обращений. Некоторые из них предметно разобрали во время заседания.

Так, Марина Борисова пожаловалась на качество участка дороги регионального значения от поселка до трассы М5 длиной 8 км. Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта области в короткие сроки проработать вопрос и предусмотреть средства на ремонт.

Анна Канаева, председатель ТОС №10 Комсомольского района Тольятти, поинтересовалась тем, будет ли продолжен губернаторский проект "СОдействие", благодаря которому можно благоустраивать дворовые пространства и общественные территории по проектам, разработанным жителями. "Программа "СОдействие" будет продолжена, и в текущем году в бюджете региона мы предусмотрели 253 млн руб. на ее реализацию. Это очень значительная сумма. Рассчитываю, что это будет хорошим подспорьем в реализации общественных проектов", - отметил губернатор.

Председатель МКД №6 по улице Пионерской в Чапаевске Елена Перова попросила найти решение застарелой проблемы - некачественного ремонта кровли. "Работы были проведены в 2015 году, но выполнены некачественно. И на прошлой неделе, когда была оттепель, жители квартир принимали в буквальном смысле холодный душ, - поделилась женщина. - К нам приезжало огромное количество проверок, но вопрос до сих пор не решен. Уже вышли сроки гарантийных обязательств у подрядчика".

"Вы сказали, что глава города проводит работу, но почему результат все тот же? Когда я работал в такой должности, то брал все вопросы с приема граждан и шел к председателю правительства, губернатору, а если надо - к федеральному министру, защищая интересы жителей своего города. Интересы каждого человека глава должен защищать всей душой, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - В этой ситуации все гораздо сложнее, потому что гарантийный срок упущен. Взяли бы, сделали ремонт за свой счет, и в суд обратились. Вот это было бы ответственное решение", - раскритиковал Дмитрий Азаров работу главы Чапаевска Виталия Ащепкова.

Губернатор поручил руководителю регионального фонда капремонта и руководству министерства ЖКХ до конца недели разобраться в ситуации и предложить варианты решения вопроса.

Во время заседания от представителей ТОС прозвучало множество вопросов и предложений. Все они будут проработаны, по каждому из них губернатор дал поручения. "Уверен, что совместно мы найдем решения тех проблемных вопросов, которые были обозначены", - отметил Дмитрий Азаров.