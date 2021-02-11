Студенты СамГУПС заняли призовые места на XVII Общесетевом слете "Студенческий профсоюзный лидер Роспрофжел-2021"

Команда первичной профсоюзной организации студентов СамГУПС заняла 3 место в командном зачете на конкурсе XVII Общесетевого сл-та "Студенческий профсоюзный лидер Роспрофжел-2021". Кроме того, на конкурсе визиток команд делегация СамГУПС заняла 1 место, а председатель ФПО на факультете "Подвижной состав и путевые машины" Иван Косяк в интеллектуальном конкурсе по итогам всех этапов занял 2 место.

В этом году в связи с эпидемилогической обстановкой слет "Студенческий профсоюзный лидер Роспрофжел-2021" проходил в онлайн-режиме с 5 по 7 февраля с участием делегатов всех девяти железнодорожных вузов.

Первоначально перед ППО стояла задача подготовить команду ребят, нацеленных на продуктивную работу и результат. Команда была сформирована из разных, но заряженных ребят, от первого до пятого курса.

После сбора команды необходимо было в короткий срок подготовить ряд творческих номеров:

- видео-визитку делегации на определенную тему;

- гимн слета (а также видео исполнения);

- видео-визитку финалиста;

- видео болельщиков финалиста;

- запись видео на флаговое шоу.

5 февраля, в день открытия слета, команда выслушала приветственные слова от руководства РОСПРОФЖЕЛ и ОАО "РЖД", а также приняла участие в онлайн-параде команд-участников с видеофрагментами с флагового шоу.

Далее следовал образовательный блок, на который можно было пригласить до 80 профсоюзных активистов, а их участие приносит 20 баллов в командный зачет делегации.

За время слета участники делегации с профсоюзным активом пополнили багаж знаний по следующим направлениям: "Базовые навыки работы с графическими редакторами для использования в работе ППО", "Правила ведения переговоров и конфликтология", "Голос. Речь. Публичные выступления", "Работа с Гугл-документами и обменом документов онлайн", "Работа с пакетом программ Microsoft", "Техники осознанности для эффективного развития личности и компетенций".

На конкурсе "Визиток команд" делегация СамГУПС заняла первое место, представив свое видение работы Первичной профсоюзной организации в эру цифровизации.

Второй день слета был направлен на изучение себя - "Индивидуальные компетенции эффективного профсоюзного Лидера", а также заставил всех проявить мозговую активность на квизе для самых остроумных. По итогам двух дней команда ППО студентов СамГУПС заняла 3 место в командном зачете!

Третий день был наполнен полезными мастер-классами, направленными на развитие различных компетенций. В тот же день состоялся открытый микрофон с руководством РОСПРОФЖЕЛ. Но главное - это финал конкурса, на котором выступал председатель ФПО на факультете "Подвижной состав и путевые машины" Иван Косяк. Он блестяще продемонстрировал себя как на интеллектуальном конкурсе, так и на дебатах и конкурсе ситуаций. По итогам всех этапов Иван занял 2-е место!

Торжественное закрытие слета прошло с объявлением итогов конкурса гимнов, а также с творческими номерами от каждой делегации.