Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройства парка на Крымском озере в Кинеле

В этом году в Кинеле благоустроят парк на Крымском озере, работы начнутся уже весной этого года. Проектная документация готова, в ближайшее время будут объявлены торги на проведение благоустройства территории. О том, каким хотят видеть озеро, губернатору Дмитрию Азарову рассказали жители города.

В городе успешно реализуется программа "Кинель - город чистых озер", благодаря которой благоустраиваются территории вокруг водоемов - всего их 26.

Один из самых долгожданных для жителей проектов - благоустройство сквера и набережной озера Ладное - был реализован в прошлом году. Здесь соорудили тротуары, велодорожки. Кроме того, появились малые архитектурные формы, павильоны и сцена. "Фишка" этого популярного у жителей места отдыха - пешеходный мост через озеро.

Реализовать такие масштабные преобразования удалось благодаря помощи губернатора, программе по поддержке инициатив населения "СОдействие" и Всероссийскому конкурсу лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, инициированного президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в прошлом году город вновь стал победителем в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этой победе уже в этом году будет благоустроен "Парк на озере Крымское".

"Озеро Крымское находится в другом микрорайоне - Черемушки. И мы оттуда ездим сюда на Ладное. Но нам хочется, чтобы и наше большое озеро было облагорожено. Там, без сомнения, будет отдыхать много людей. А сейчас оно заброшено. Надо озеро возродить. Мы поддержали проект благоустройства, провели голосование. И я надеюсь, что проект будет реализован", - отметила председатель МКД Галина Сафонова.

"У вас очень хорошо получается реализовывать проекты. Пусть теперь с вас берет пример молодое поколение кинельцев. Сейчас начнется жилищное строительство здесь в городе, уверен, количество молодежи и детей будет прибавляться", - отметил губернатор.

Глава города Владимир Чихирев добавил, что работы на озере Крымское начнутся уже этой весной. "Здесь появятся сцена, воркаут-зона, встанет символ Севастополя - маяк, который послужит смотровой площадкой. Расположится фонтан в виде корабля с парусами", - рассказал он о планах по благоустройству территории.

На проведение работ уже заложено 99 млн рублей. Это станет логичным продолжением проекта "Кинель - город чистых озер".

Глава региона поблагодарил жителей города за инициативность и активное участие в жизни города, в том числе в вопросах благоустройства территорий.