В Нефтегорском районе отремонтируют школу в с. Зуевка

Управление капитального строительства Нефтегорского района Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует среднюю общеобразовательную школу на ул. Школьная, 3 в селе Зуевка.

На ремонт выделено 66,5 млн рублей. Планируется, что ремонт будет произведен до 25 августа 2021 года.

Школе в селе Зуевка более 30 лет. Впервые ее капитально ремонтировали в 2010 г., когда несущие стены здания стали покрываться трещинами. Из бюджетов разных уровней на ремонт тогда было выделено 6 млн рублей.