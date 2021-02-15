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Образование Общество

В Нефтегорском районе отремонтируют школу в с. Зуевка

НЕФТЕГОРСК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Нефтегорского района Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует среднюю общеобразовательную школу на ул. Школьная, 3 в селе Зуевка.

Фото: vk.com

На ремонт выделено 66,5 млн рублей. Планируется, что ремонт будет произведен до 25 августа 2021 года.

Школе в селе Зуевка более 30 лет. Впервые ее капитально ремонтировали в 2010 г., когда несущие стены здания стали покрываться трещинами. Из бюджетов разных уровней на ремонт тогда было выделено 6 млн рублей.

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