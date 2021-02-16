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Власть и политика

Самарец возглавил одно из управлений МВД в Астраханской области

АСТРАХАНЬ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области возглавил Роман Кремнев, руководивший в самарском главке правовым отделом. Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления Министерства внутренних дел РФ генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Роман Кремнев родился в 1981 г. в Куйбышеве. В 2020 г. окончил Академию управления МВД России. Женат, воспитывает трех детей.

В органах внутренних дел с 2000 года. Имеет большой опыт оперативной и управленческой работы.

Награжден медалями Министерства внутренних дел РФ "За отличие в службе" второй и третьей степеней, "За боевое содружество".

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