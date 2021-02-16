В Пестравском районе возбуждено уголовное дело по нарушениям при строительстве водопровода

Во вторник, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на ряд вопросов жителей региона во время прямого эфира на телеканале "Самара.24".

Жители села Михеевка Пестравского района обратились к губернатору с проблемой нехватки чистой воды. Из кранов течет вода черного цвета, которая поступает из местной реки, а на колонку в морозы ходить тяжело, рассказали они.

"Фактически чистой вода у нас никогда и не была. Но сейчас пользоваться и пить воду из крана просто невозможно", — посетовали жительницы села.

Как утверждают местные власти, проблема решаемая — нужно строить новый водопровод, который сможет обеспечивать 10 тыс. человек чистой питьевой водой — это жители пяти сел, в том числе и Михеевки.

В качестве временной меры поселковое руководство предложило жителям провести в дома воду из разборных колонок, подключив к ним нынешний технический водопровод.

Дмитрий Азаров отметил, что новый водопровод крайне важен. "В этом году групповой водовод появится, решится проблема многолетняя", — рассказал губернатор.

Он добавил, что вопрос должен был закрыться в прошлом году, но решение этой проблемы муниципальные власти провалили.

"Денег мы выделили, и из федерального бюджета поступили деньги. К сожалению, поменял я главу района, не справились там с задачей. И мне спокойно чиновники говорят — ну в этом году сделаем. А то, что люди еще почти год будут иметь некачественную питьевую воду, это как-то в расчет они не берут. Ситуацию буду менять, и неслучайны кадровые изменения. По моей информации, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, где будут тщательно расследованы все обстоятельства, почему водовод не был своевременно запущен. По предварительной информации, были допущены хищения в предыдущие годы. Теперь это объект у меня на контроле", — рассказал глава региона.