Регистрация на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" продлится до конца февраля

Конкурс, призванный выявить лучших в сфере интернет-коммуникаций, стартовал 22 января 2021 года, он проводится впервые. Одним из бонусов для победителей станет образовательная программа, разработанная совместно с МГУ.

Ближайший этап — дистанционный — пройдет с марта по апрель. Впереди участников ждут онлайн и оффлайн этапы оценки.

"Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет", — сказала заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

После тестирования на онлайн-этапе участников ждут очные испытания. На этой стадии для конкурсантов будет смоделирована реальная жизненная ситуация, в рамках которой жюри будет оценивать навыки работы в команде с новыми людьми, умение находить общий язык с партнерами, способность аргументированно отстаивать собственную позицию и многие другие так называемые soft skills, необходимые нам всем в современном мире.

Вознаграждением для победителей, которые будут определены в мае после очных испытаний, можно считать право принять участие в специально разработанной образовательной программе для диджитал-специалистов. В рамках курса эксперты расскажут про современные медиакоммуникации, цифровую социологию, способы аналитики, работу с большими данными, стратегирование, а также методы и инструменты принятия эффективных управленческих решений.

Победители также пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов и будут включены в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО "Диалог" и пресс-службы органов власти.

Заявки на конкурс поступили из каждого региона страны. Организаторами конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей". Подать заявку на участие все еще можно на сайте лидерыинтернета.рф, а все последние новости о конкурсе можно узнать в телеграм-канале.