В СамГУПС открыт диссертационный совет

В среду, 17 февраля, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации издало приказ о выдаче разрешения на создание совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и степени доктора наук на базе СамГУПС по научным специальностям (05.22.07) "Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация" и (05.22.08) "Управление процессами перевозок".

По словам и. о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максима Гаранина, создание диссертационного совета открывает перед вузом широкие перспективы, связанные с обеспечением отрасли и университета научными кадрами высшей квалификации и повышением конкурентоспособности транспортного образования. Кроме того, появилась возможность обеспечить преемственность научных кадров и существенно повысить эффективность работы научных школ.

В условиях ужесточения требований к созданию диссертационных советов коллектив университета актуализировал работу по всем направлениям и добился разрешения на открытие диссовета.

В течение последних трех лет в вузе была проведена системная работа по публикационной активности сотрудников в журналах из перечня ВАК, значительно увеличено количество статей, опубликованных в международных базах журналов Web of Science и SCOPUS, и это позволило подготовить пакет документов в соответствии с требованиями публикационной активности членов диссертационного совета.

"Сегодня у нас имеется достаточное количество штатных докторов наук в университете по каждой специальности диссертационного совета, дополнительно мы пригласили 8 докторов наук из других вузов, известных своими научными достижениями, для работы в нашем диссертационном совете. Среди них доктора наук из РУТ (МИИТ), ВНИИЖТ, УрГУПС и других университетов", — пояснил Максим Гаранин.

Кропотливую работу по подготовке пакета документов и подбору членов диссертационного совета в течение многих лет выполняли и. о. ректора университета Максим Гаранин (ранее занимал должность проректора по научной работе и инновациям), заведующий кафедрой "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" Евгений Тарасов, доцент кафедры "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" Алевтина Исайчева, начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации вуза Александра Климова и многие другие. "Именно благодаря слаженной команде вузовского сообщества и системной работе по каждому направлению нам удалось открыть диссертационный совет", — сказал Максим Гаранин.

Перспективы обнадеживают, уверены в университете. Так, по словам заведующего кафедрой "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" СамГУПС Евгения Тарасова, с открытием диссертационного совета появилась возможность собственным кадрам защищать кандидатские и докторские диссертации непосредственно в своем вузе, а также открыть докторантуру по специальностям диссертационного совета. "Это приведет к снижению среднего возраста преподавателей в университете", — отметил Евгений Тарасов.

Уже в ближайшее время в университете начнутся предзащиты диссертаций, а через два месяца состоятся первые защиты на соискание степеней кандидата и доктора наук.

И ещё одно преимущество наличия диссертационного совета в университете связано с формированием института соискательства для производственников. Теперь любой руководитель подразделения компании ОАО "РЖД" (филиалов и ДЗО) и других предприятий транспортной области сможет подготовить диссертацию на соискание ученой степени и защитить ее в диссертационном совете СамГУПС без отрыва от производственной деятельности.