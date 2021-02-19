В марте Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти. Об этом стало известно на встрече главы региона с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК.

Губернатор получил массу вопросов от жителей Автограда на самые разные темы: от ремонта и содержания дорог до состояния целых микрорайонов Тольятти.

Так, жители микрорайона Северный пожаловались губернатору, что "чувствуют абсолютное безразличие к своим проблемам со стороны местных властей": в Северном нет дорог, не ходит общественный транспорт, отсутствует уличное освещение. К этому списку проблемных вопросов добавился еще один — в аварийное состояние пришла водонапорная башня.

"Нашему городу до этого нет никакого дела. Мы за свои средства проводили водоснабжение, газ, создавали инфраструктуру. Сейчас я, Дмитрий Игоревич, обращаюсь к вам со слезами на глазах: в аварийном состоянии находится водонапорная башня. Недавно в нашем микрорайоне случился пожар, специалисты не смогли оперативно потушить огонь из-за низкого напора воды, дом сгорел, семья осталась на улице, — рассказала жительница микрорайона. — Мы много писали и просили отремонтировать башню, в ответ получали одни отписки".

Дмитрий Азаров обратился к и.о. мэра Тольятти: "Игорь Николаевич Ладыка, в чем дело? Люди до отчаяния практически доведены! Дорог нет, освещение отсутствует, полно других проблем. Сейчас еще последнего лишите людей, что делать то будете?"

Игорь Ладыка ответил, что вопрос с дорогами традиционно решается отсыпкой асфальтовой крошки, а с башней, по мнению администрации, есть только один выход: сначала принять ее в муниципальную собственность, затем отремонтировать и восстановить нормальное водоснабжение.

"Если вы все это будете выполнять последовательно, люди просто останутся без воды. Запараллельте эти вопросы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Отсидеться хотите? Один уже отсиделся. Выезжайте туда, берите специалистов, делайте дефектовку по этой башне, говорите сколько надо денег. Подумайте о механизмах решения проблемы! По итогу доклад мне".

Глава региона поручил администрации города на месте провести встречу с жителями, определить круг проблемных вопросов и выработать конкретные пути по их решению.

"Целый блок вопросов по Тольятти, поэтому принимаю решение в марте лично встретиться с людьми на приеме граждан, — заключил губернатор. — Люди пишут в чат, что есть потребность проводить вот такие встречи с представителями МКД по отдельным территориям. Предложение принимается".