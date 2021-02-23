Во вторник, 23 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте областного правительства.

"Вся тысячелетняя история Российского государства — это ратные и трудовые подвиги, подлинный героизм и мужество, борьба нашего народа за свободу, независимость и территориальную целостность. Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит международному терроризму, кто несет службу в рядах Вооруженных Сил и других силовых структур", — говорится в поздравлении.

Губернатор отмечает, что в сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение.

"Во многом благодаря усилиям президента Владимира Путина, целенаправленной работе Правительства РФ наши Вооруженные Силы надежно стоят на страже мира, обеспечивая защиту национальных интересов, решение стратегических задач развития страны, благополучие наших граждан. Личный состав 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняет свой воинский долг, совершенствуя боевую выучку и овладевая самой современной техникой и вооружением", — подчеркивается в сообщении.

"Укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной сферы, которые обеспечивают Армию и Флот всем необходимым. Не случайно нынешний год объявлен Главой государства Годом науки и технологий. Нашему подрастающему поколению — юнармейцам, участникам патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковых отрядов, студентам и школьникам есть на кого равняться. Убежден: воспитав достойную смену, мы на десятилетия вперед обеспечим условия для дальнейшего поступательного развития России", — отметил глава региона.

"Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, стабильности и процветания, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли!", — пожелал Дмитрий Азаров.