В День защитника Отечества губернатор возложил цветы к Вечному огню

Во вторник, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы.

В церемонии также приняли участие главный Федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы, Герой РФ Игорь Станкевич, представители депутатского корпуса и силовых ведомств.

"Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит международному терроризму, кто несёт службу в рядах Вооруженных Сил и других силовых структур", — подчеркнул губернатор в официальном поздравлении.

Глава региона отметил, что в сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение. Слова благодарности тем, кто стоит на защите Родины, высказал и Герой России Игорь Станкевич.

"Вне зависимости от того, как называлось государство — Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация — люди вставали на защиту Отечества. И мы сегодня просто обязаны были выйти сюда на площадь Славы к Вечному огню, чтобы сказать спасибо всем, кто и 1000 лет, и 100 лет назад, и сегодня стоит с оружием в руках на защите государства, — сказал Игорь Станкевич. — Мы гордимся нашей армией, нашими ребятами, которые в непростой международной обстановке выполняют свои задачи".

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят по всей области.