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Власть и политика

Самарские чиновники отчитаются о цифровых счетах

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внесены поправки в областной закон об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, и их доходах.

В начале февраля за внесение изменений проголосовали депутаты губернской думы, а в среду, 24 февраля, документ подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Теперь чиновники должны будут включать в свои ежегодные отчеты о доходах информацию о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте.

Напомним, чиновники ежегодно весной публикуют сведения о своих доходах и имуществе.

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