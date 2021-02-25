Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Воспитанники самарской школы-интерната №17, которая отметит 130-летний юбилей, - это слабовидящие и незрячие дети. Они обучаются по адаптированным образовательным программам, дающим на выходе те же результаты, что и обычные общеобразовательные программы. Выпускники, определяясь с формой сдачи экзамена, отдают предпочтение ЕГЭ, доказывая тем самым, прежде всего, себе, что являются равными среди равных. И если учесть, что подготовка к нему и сдача сопряжены с рядом трудностей, то, несомненно, у этих ребят можно многому поучиться.

Процедура государственной итоговой аттестации для таких ребят несколько отличается от общепринятой. Они имеют право выбрать форму экзамена (единый государственный экзамен либо государственный выпускной экзамен), могут рассчитывать на продление времени для подготовки ответов, сдают экзамен в отдельной аудитории. Тесты для аттестации выполнены для них шрифтом Брайля.

Подготовка же к экзамену почти ничем не отличается от обычной для учеников общеобразовательных школ - те же тренировочные задания, те же контрольные работы, то же итоговое сочинение. Только все свои работы незрячие ученики пишут шрифтом Брайля. Ребята свободно ориентируются в мире современных гаджетов и используют возможности сети Интернет - слушают видеоуроки, мастер-классы на сайтах, специально созданных для подготовки к ЕГЭ. "Читать" обычные тексты на таких сайтах им помогают голосовые помощники, учителя и воспитатели школы, которые надиктовывают ребятам задания.

Педагоги активно включают ребят в научно-поисковую и творческую деятельность, чтобы те, наравне с детьми без ограничений по здоровью, почувствовали уверенность в своих силах. Результатом и показателем эффективности такой работы становится их успешное участие в Международном благотворительном фестивале "Белая трость", международных Славянских чтениях, а также вручение наград, в том числе премии губернатора Самарской области.

Этот опыт приумножается каждым последующим поколением педагогов. Среди учителей и воспитателей случайных людей нет. Здесь работают профессионалы, поэтому победы в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, творческих конкурсах, высокие баллы за ЕГЭ - это результат совместного труда учащегося, педагогического коллектива и родителей. И каждый знает, что только слаженная работа и полная самоотдача всей команды даст максимальный результат.

Галина Коскова, директор ГБОУ школа-интернат №17:

- Нашим детям бывает непросто, но все можно преодолеть, если есть цель. А у наших учеников она есть: получить интересную профессию, стать успешным, самостоятельным человеком, полноправным членом общества. Наши выпускники по результатам ЕГЭ успешно поступают в такие вузы, как СГСПУ, СГУ, СГЭУ, и получают востребованные профессии, наряду с людьми без ограничений здоровья. Некоторые из них выбирают профессию учителя, становятся нашими коллегами и успешно работают в нашей школе.