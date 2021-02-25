На "ОДК-Кузнецов" повысят надежность ракетного двигателя НК-33А

ПАО "ОДК-Кузнецов" стало победителем конкурса регионального минпромторга среди промышленных организаций области, сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии разработали программу повышения надежности ракетного двигателя НК-33А (двигатель первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1в"). Она включает в себя оценку технического состояния изделия с частичной переборкой узлов и агрегатов, а также возможную замену критических элементов конструкции.

Проведенные в рамках опытно-конструкторских работ исследования подтвердили качество ранее изготовленных на предприятии деталей и узлов, применяющихся при изготовлении двигателя НК-33А.

В результате появилась возможность продлить гарантийный срок эксплуатации двигателей.

По правилам конкурса министерство промышленности и торговли Самарской области предоставило "ОДК-Кузнецов" субсидию в размере 50% затрат предприятия на выполненные опытно-конструкторские работы. Общая сумма субсидии составила 6,7 млн рублей.

Субсидирование проекта ПАО "ОДК-Кузнецов" было осуществлено по итогам конкурсного отбора, проведенного в декабре 2020 года региональным министерством промышленности и торговли среди промышленных организаций области. Выплата компенсирует 50% затрат предприятия на выполненные опытно-конструкторские работы.

"Поддержка опытно-конструкторских работ и внедрение новых технологий на предприятиях региона — важный элемент экономической стратегии развития Самарской области. Развитие инноваций невозможно без развития НИОКР, которые, в свою очередь, активно поддерживаются со стороны государства, — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев. — Этот инструмент нацелен не просто на проведение научных исследований, а на их применение в реальной практике. Разработки должны внедряться в производство и приносить отдачу от вложенных бюджетных средств. И наша региональная программа по субсидированию НИКОР направлена именно на это".