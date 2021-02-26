Самарская область: общественный Wi-Fi от "Ростелекома" появился в Кинеле

"Ростелеком" развернул в городском округе Кинель Самарской области беспроводную сеть Wi-Fi. Для этого компания построила около 1,5 километра волоконно-оптических сетей связи. Точки доступа к интернету появились в детском парке на улице Маяковского, в сквере имени Петрищева и на Каштановой аллее. Теперь горожане во время прогулок могут бесплатно пользоваться интернет-ресурсами: общаться в соцсетях, скачивать файлы, звонить при помощи мессенджеров в любую точку мира, не расходуя личный мобильный трафик.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" строит волоконно-оптические линии связи на территории всей губернии, в том числе и в райцентрах. На базе существующих телекоммуникационных сетей мы можем организовать видеонаблюдение и подключить общественный Wi-Fi без масштабных строительных работ в сжатые сроки. Зоны свободного беспроводного доступа к интернету компания создала в Чапаевске и Кинеле, скоро такая же появится и в Нефтегорске".

В каждой точке доступа к Wi-Fi одновременно пользоваться интернетом могут до десяти человек. При подключении большего количества участников, например в дни массовых мероприятий, скорость передачи данных увеличивается.

Виктория Владимирова, директор "Альянса молодых":

"Наша организация помогает молодым людям трудоустроиться и получить дополнительное образование, проводит развлекательные мероприятия и поддерживает волонтерские движения. О возможностях, которые есть у жителей города, мы расскажем на стартовой странице. Теперь, выходя в общественную сеть, горожане смогут получить информацию о вакансиях, увидеть афишу театров и кино, узнать телефоны правовой и психологической помощи".

Евгений Макаров, депутат думы Кинеля:

"Комфортная городская среда перестала быть привилегией мегаполисов. Публичный Wi-Fi — большой подарок жителям Кинеля, которые теперь во время прогулок могут пользоваться ресурсами мировой сети".

Пользователи услуги "Управляемый Wi-Fi" имеют возможность настраивать параметры авторизации в сети по звонку на номер 8 800, на портале госуслуг или по СМС, демонстрировать рекламу на стартовой странице сервиса и создавать автоматический переход на сайт своей компании.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно получить на сайте "Ростелекома" и по телефону 8 800 200 30 00.