В Самарской области стартовала профориентационная программа для педагогов и школьников "ЛюбиДелай"

Программа реализуется четвертый год подряд при поддержке Фонда Арконик и Центра развития образования городского округа Самара. Цель проекта — развитие у старшеклассников навыков осознанного выбора, которые позволят им лучше ориентироваться в современных профессиях, взвешенно подходить к поиску своего будущего карьерного пути.

За время существования программы в ней приняли участие 100 педагогов, более 2 000 школьников узнали, по каким принципам нужно выбирать профессию, которая будет не просто работой — делом жизни. В этом году обучение педагогов пройдет на онлайн-платформе. Участникам программы будут доступны обучающие видео, методические материалы, презентации.

Педагоги смогут самостоятельно выбрать удобный для них график прохождения курса, и их будут сопровождать наставники "ЛюбиДелай" — как во время обучения, так и на этапе внедрения программы в своих классах. Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений Самары, прошедшие тестирование, получат сертификат по программе повышения квалификации (72 часа) от Центра развития образования.

"Большой плюс программы — то, что она регулярно обновляется. Я уже в третий раз планирую участие в "ЛюбиДелай", и уверена, что снова узнаю что-то важное и интересное. Рекомендую даже тем, кто уже давно помогает ученикам определиться с любимым делом. Сейчас нужно учитывать интересы поколения Z, а они заметно отличаются от того, чего ребята хотели в жизни раньше. "ЛюбиДелай" помогает понять самые свежие тренды и освоить самые новые инструменты работы со старшеклассниками", — делится впечатлениями учитель географии самарской школы № 2 Ирина Дикарева.

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить до 5 марта анкету, которую можно найти по ссылке. Участие в программе бесплатное.