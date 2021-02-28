По поручению губернатора в Самаре организован "воскресник" по уборке улиц

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил недовольство состоянием улиц и дорог, в котором находится Самара. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Дмитрий Азаров рассказал, что после рабочего дня в субботу, 27 февраля, проехал по нескольким районам Самары и остался крайне недоволен текущей ситуацией с уборкой.

"Удручающая ситуация. Давно не видел город в таком состоянии. Абсолютно согласен с жалобами, с которыми обращаются ко мне жители. Мы выделяем колоссальные деньги на возведение капитальных объектов, на ремонты, в том числе, ремонт дорог, но содержание общественных пространств — дворов, дорог, пешеходных зон — никуда не годится. Просто позор какой-то", — заявил губернатор.

Он сообщил, что 28 февраля в городе будет организован "воскресник".

"Поговорил с городскими властями, дал указания Жилищной инспекции привести в чувство все уполномоченные организации в сфере ЖКХ, благоустройства. Подключу министров. Мои коллеги проверят, как городские власти справляются с задачей и приводят город в порядок", — прокомментировал Дмитрий Азаров.

Он также сообщил, что за весь день не увидел ни одной единицы техники на улицах города за исключением областных дорог.

"Ситуация требует кардинального изменения. Рассчитываю, что городские власти это осознали и предпримут максимальные усилия по наведению порядка в Самаре", — заключил губернатор.