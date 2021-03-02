Новому дворецу спорта в Самаре предложили присвоить имя Владимира Высоцкого

На заседании Самарской губернской думы, прошедшем 2 марта, депутат Юрий Шевцов обратился к министру культуры региона Татьяне Мрдуляш с просьбой очень внимательно отнестись к предложению о присвоению новому дворцу спорта, который строится в Самаре на ул. Молодогвардейской, имени Владимира Высоцкого.

Депутат напомнил, что первое выступление Владимира Высоцкого перед большой аудиторией состоялось в Самаре в 1967 г. во Дворце спорта. Тогда, по разным источникам, на концерте присутствовало от 5 до 7 тыс. человек.

"Данный дворец спорта сегодня снесен и на его месте строится новый. Так вот центр Высоцкого обратился к губернатору Самарской области, и к ним присоединился бард Александр Городницкий. Они просят новый дворец спорта назвать "Высоцкий-центр". Нам кажется, это было бы очень здорово", — подытожил Юрий Шевцов и попросил министра культуры обдумать это предложение.