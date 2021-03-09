В полуфинале конкурса "Учитель будущего. Студенты" заявлены шестеро участников от Самарской области

В Нижегородском педагогическом университете им. Козьмы Минина стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты". Конкурсные испытания пройдут с 9 по 11 марта.

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

От Самарской области заявлены шестеро студентов. Это учащиеся Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева.

От Приволжского федерального округа приглашение в полуфинал конкурса получили 100 студентов, показав лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. От Республики Татарстан приглашены 18 участников, от Пермского края - 11, от Удмуртской Республики - 10 студентов, по девять участников получили приглашения от Республики Мордовия и Нижегородской области, от Пензенской области - восемь конкурсантов, от Саратовской области - семь студентов, по шесть полуфиналистов - от Оренбургской и Самарской областей и Республики Башкортостан, пять участников от Чувашской Республики, по два студента от Республики Марий Эл и Ульяновской области и один полуфиналист от Кировской области.

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов ПФО выбрали русский язык, психологию и педагогику, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), обществознание и математику.

На конкурсных испытаниях участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Конкурсная программа включает в себя следующие блоки:

- кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов);

- проектный спринт "Школа будущего" (разработка решений для школ региона);

- стратегическая игра "Педагогический ориентир".

В рамках полуфинала для участников также пройдут нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа, а также открытая лекция от "Российского общества "Знание".

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также в образовательном центре "Сириус".