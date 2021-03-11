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Губернатор Власть и политика

В Кинель-Черкасском районе построят культурно-досуговый центр и жилье для медработников

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с главой Кинель-Черкасского района Сергеем Радько подробно обсудил итоги 2020 года и задачи на год текущий по развитию сельских территорий, поддержке местных предпринимателей и строительству социальных объектов.

В целом Кинель-Черкасский район успешно справился с исполнением нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, однако есть и недоработки. К примеру, в прошлом году муниципалитет не справился с планом по вводу жилья, выполнив его на 96%.

"Мы провели работу над ошибками. В этом году ежемесячно будем мониторить этот показатель", — доложил глава района. Также он отметил, что муниципалитет будет вести работу не только по строительству нового жилья для населения, но и по созданию ведомственного жилья для медицинских работников.

Опыт по данному направлению у администрации уже есть. "Мы капитально отремонтировали и ввели дом, переданный нам от министерства обороны, и подготовили в нем 14 ведомственных квартир, передали ключи врачам, — добавил Сергей Радько. — В дальнейшем мы также будем делать акцент на привлечении в район медицинских работников".

По программе "Комплексное развитие сельских территорий" муниципалитет проектирует три дома, в которых также планируется выделить ведомственные квартиры медработникам и учителям. Строительство объектов проведут в 2022 году в селе Кинель-Черкассы.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу и поручил главе района и отраслевым министерствам установить всесторонний контроль за сроками и качеством реализации проекта.

Также на встрече губернатор и глава района разобрали причины, по которым муниципалитет не исполнил показатель по количеству субъектов МСП, вовлеченных в сельское хозяйство, и проговорили пути решения вопроса в этом году.

"Мы решили дополнительно поддержать предпринимателей: в этом году за счет местного бюджета будем компенсировать затраты на газ официально зарегистрированным личным подсобным хозяйствам, которые являются членами сельскохозяйственных производственных кооперативов и осуществляют свою деятельность на территории района. Такое никто из муниципалитетов не делает, — доложил Сергей Радько. — Таким образом мы поддержим тепличное хозяйство, которое, к сожалению, в последнее время угасает из-за высокой конкуренции".

В районном бюджете средства на реализацию такой меры поддержки уже заложены. "Это серьезная и знаковая мера. Хорошо, что ищете новые возможности поддержки бизнеса. Ждем результат, подробно изучим ваш опыт по итогам года", — отметил глава региона.

Обсуждая планы по развитию территорий района на 2021 год, Сергей Радько рассказал, что подготовлен проект по строительству котельной, которая обеспечит жителей микрорайона возле воинской части теплом и горячей водой. Также район готовит проект строительства детского сада.

Дмитрий Азаров поручил ускорить подготовку проекта, чтобы правительство как можно скорее получило обоснование для включения объекта в национальный проект.

В этом году произойдет долгожданное для жителей села Тимашево событие: начнется строительство там культурно-досугового центра по нацпроекту "Культура". Сейчас в селе нет места, где жители проводили бы свой досуг: старый клуб 1912 года постройки сгорел восемь лет назад, восстанавливать его было нерентабельно, культурно-массовые мероприятия стали проводить в актовом зале местного образовательного центра.

На днях проект культурно-досугового центра получил положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. В соответствии с проектом, в центре обустроят актовый зал на 150 мест, зону досуговой деятельности с универсальным помещением для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами, спортзал, зал для занятий хореографией, а также фойе для проведения выставок и торжественных мероприятий.

Дмитрий Азаров поручил не затягивать с началом строительных работ, чтобы жители села как можно скорее обрели настоящий центр культурной жизни, которого так долго не было.

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