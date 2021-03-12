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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Открытие Китая: новые рынки гранулированного жома повысят доходность сахаропроизводителей

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство российских производителей сахара уже диверсифицировали товарную линейку за счет гранулированного свекловичного жома или планируют сделать это в ближайшее время. Он пользуется стабильно высоким спросом за границей и помогает отечественным компаниям амортизировать колебания на рынке сахарного песка. В ближайшие годы в импорте из России гранулированного свекловичного жома все большую роль начнет играть Китай: на него будут ориентироваться треть заводов, считает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Куда уходит 80% массы свеклы

Когда из измельченной свеклы выжимают содержащий сахар сок, остается мякоть - сырой жом, при этом именно на него приходится более 80% от всей массы переработанных корнеплодов. Жом высушивается и превращается в гранулированный корм для сельскохозяйственных животных, в первую очередь крупного рогатого скота.

Его питательность в 10 раз выше, чем у свежего жома, и лишь немногим ниже, чем у овса. При этом он может долговременно храниться без потери качества, а гранулирование снижает затраты на перевозку в пять раз.

Для производителей сахара гранулированный жом - это одновременно дополнительная статья дохода и экологически безопасный способ "утилизации": в сыром виде он быстро окисляется и негативно влияет на почву.

Разворот на восток

В последние несколько лет Россия удерживает лидерство в мире по экспорту свекловичного жома и при этом наращивает поставки. Если в 2001 году отечественные сахаровары вывезли за границу всего 17,1 тыс. тонн, что в стоимостном выражении составляло 1 млн долларов США, то, например, в 2018 году объем экспорта достиг 1,28 млн тонн, а стоимость - 186,2 млн долларов США. Таким образом, цена тонны продукции за это время выросла с 58,5 до 145,5 долларов США, то есть почти втрое.

За последние два года доходность продаж гранулированного жома за рубеж выросла из-за неурожая кормовых культур в Европе. Экспортная цена установилась на уровне 13-15 тыс. рублей за тонну в сезоне 2019/2020 и достигла 18-20 тыс. рублей в сезоне 2020/2021. При этом себестоимость гранулированного жома остается на уровне 3-5 тыс. рублей за тонну.

Производство гранулированного жома прямо пропорционально объему переработанной свеклы и наличию сушильного оборудования на предприятиях. В сезоне 2019/2020 российские заводы переработали 50,47 млн тонн свеклы и произвели 1,91 млн тонн гранулированного жома. В сезоне 2020/2021 заводы переработали 31,3 млн тонн свеклы (были сокращены посевные площади, а также снизилась урожайность), гранулированного жома произвели, по предварительным данным, 1,22 млн тонн. Как в переработке свеклы, так и в производстве гранулированного жома сокращение составило около 40%.

При этом из переработанного в сезоне 2020/2021объема свеклы потенциал производства гранулированного жома равен 1,56 млн тонн, и реализован он мог бы быть при установке дополнительных мощностей по сушке и грануляции.

"За прошедшие годы подавляющее большинство сахарных заводов не только увеличили производственные мощности, но и установили оборудование для сушки и гранулирования жома. Диверсификация товарной линейки - это преимущество для любой отрасли, однако с учетом конъюнктуры рынка в сахарной отрасли это особенно важный этап модернизации производства и фактор рентабельности. Драйвером развития рынка гранулированного жома в ближайшие годы станет Китай, который открыл рынок для поставок этого товара из России. Это большой шанс для трети сахарных заводов России, так как для них поставки в Китай могут быть выгоднее, чем в Европу, особенно для заводов, расположенных в Поволжье и за Уралом, из-за географической близости и экономии на логистике", - говорится в материале Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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