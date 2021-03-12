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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в Прибрежном

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По поручению Дмитрия Азарова в пос. Прибрежный заработает прививочный кабинет. Такое решение принято после обращения жителей поселка к главе региона в социальных сетях.

До настоящего времени вакцинация людей, проживающих в Прибрежном, от коронавирусной инфекции и других заболеваний проводилась в поселке Управленческий. К прививочному пункту был организован подвоз пожилых и маломобильных граждан. Вместе с тем удаленность Прибрежного и невозможность привиться в самом поселке доставляла гражданам массу неудобств.

Чтобы повысить доступность вакцинации для всех жителей Прибрежного, Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет непосредственно в поселке. Для этого сейчас в местной поликлинике проводят маршрутизацию и оборудуют кабинет.

Предполагается, что первых пациентов на вакцинацию в поликлинике №4 смогут принять 16 марта.

Напомним, сейчас в Самарской области работают 144 прививочных пункта, в которых вакцинацию от COVID-19 прошло уже более 127 тысяч человек.

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