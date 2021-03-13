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"Единая Россия" начала подготовку к осенним выборам в Госдуму и Самарскую губернскую думу

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области "Единая Россия" определилась с составом оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Как сообщает пресс-служба партии, организацией голосования, котороей определит кандидатов партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу, займутся преимущественно общественники и волонтеры — в списке их больше половины.

Такое решение принял президиум регионального политсовета "Единой России" 12 марта.

"С общественными организациями "Единая Россия" тесно и плодотворно взаимодействует. Мы поддерживаем друг друга, а в борьбе с пандемией коронавируса ярко проявили себя волонтерские организации. В политической жизни эти люди раньше не участвовали, но им есть что сказать, сделать во благо людей, всего региона и страны", — отметил руководитель исполкома регионального отделения партии Дмитрий Холин.

Возглавит оргкомитет секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Первое заседание состоится уже на следующей неделе.

В состав комитета войдут также руководитель "Союза генералов Самары" Александр Баранов, координатор движения "Волонтеры-медики" Наталья Дудинцева, исполнительный директор Благотворительного фонда им. Д. И. Козлова Дмитрий Квашин, председатель союза ветеранов АвтоВАЗа Николай Карагин и другие.

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года, подавать заявки на участие в нем смогут все желающие. Срок — до 29 апреля.

Для проведения голосования "Единая Россия" выбрала открытую модель: участие в нем могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели как в электронной форме, так и оффлайн. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг. За честностью и легитимностью процедуры будут следить общественники и волонтеры.

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