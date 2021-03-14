Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством.

Это знаковое событие для региона, открывающее новые возможности для развития взаимодействия с главным в стране и одним из самых авторитетных в мире театров оперы и балета.

Напомним, что Самарскую область и Большой театр России связывает очень важная историческая веха — с осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев был "Запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации и почти два года творил на самарской земле. За это время были поставлены 14 спектаклей — 9 опер и 5 балетов. Здесь же, в Куйбышеве, состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года — тогда её исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.

"Нас связывает удивительная история. Эта история, поверьте, и сегодня живет в сердцах жителей Самары и Самарской области, — акцентировал внимание Губернатор. — Сегодня мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано сохранение памяти об этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на самарской земле".

В рамках заключённого сегодня соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.

"Это очень важно для Большого театра, для Самарской области, — отметил Владимир Урин. — У Большого театра есть подобные соглашения с другими регионами, но Самарская область — особый случай. Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли".

Гендиректор отметил, что у Большого театра и Самарской области — далеко идущие планы, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов: "Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре - мы покажем спектакль "Светлый ручей" на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью".

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Урина за плодотворное сотрудничество с регионом: "Все наши уже проработанные планы мы непременно реализуем. Уверен и в том, что мы выработаем новые предложения о сотрудничестве, и самарская земля, как и в предыдущие годы, продолжит вносить свой весомый вклад в развитие российской культуры".

Соглашение с Большим театром — продолжение системной работы по развитию культурного сотрудничества Самарской области, которая ведётся под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. Так, за последние годы губерния заключила соглашения с ведущими отечественными учреждениями культуры и искусства: Третьяковской галереей, Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Сегодня же, 14 марта, Самарский академический театр оперы и балета в рамках фестиваля "Золотая маска" представляет балет "Бахчисарайский фонтан" на Новой сцене Большого театра.

Балет был включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии "Золотая маска" сразу в пяти номинациях: "Балет/спектакль", "Балет –современный танец/Женская роль", "Балет — современный танец/Мужская роль", "Работа художника в музыкальном театре", "Работа художника по костюмам в музыкальном театре".

Владимир Урин пожелал успеха самарскому театру: "Я абсолютно уверен, что выступление вызовет интерес. Все билеты проданы, мне многие звонили, спрашивали о спектакле".

Необходимо отметить, что в этом году в номинации "Балет/спектакль" самарский театр конкурирует с ведущими столичными площадками — музыкальным театром им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Москва), Большим театром (Москва), Мариинский театром (Санкт-Петербург). Таким образом, Самарский академический театр оперы и балета — единственный представитель регионов в этой престижной номинации.