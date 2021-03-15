Число пользователей личного кабинета Tele2 увеличилось почти в 1,5 раза

Tele2 подвела итоги работы приложения "Мой Tele2" в 2020 году. Третье место по популярности сервиса заняли регионы Приволжья и Урала — на их долю приходится по 15% пользователей сервиса. Чаще всего приложением пользуются люди от 35 до 44 лет, при этом количество мужчин и женщин среди клиентов сервиса равное.

По итогам 2020 года число активных пользователей "Мой Tele2" выросло на 40%. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. В Московской области проживают около 20% пользователей приложения. В Сибири доля клиентов составляет 18%. Третье место по популярности "Мой Tele2" заняли Поволжье и Урал — на их долю приходится по 15% пользователей сервиса.

Около 30% клиентов в "Мой Tele2" используют предложения искусственного интеллекта Мии, 27% пользователей просматривают карточку своего профиля, где отображается состояние пакетов минут и гигабайтов по тарифу. Также около четверти клиентов читают уведомления в приложении, управляют гигабайтами и подключением дополнительных услуг. В среднем клиенты тратят около двух минут на одну сессию в сервисе.

Наиболее активно "Мой Tele2" используют абоненты возрастом от 35 до 44 лет. Чуть меньше популярность приложения среди возрастных групп от 25 до 34 и у людей от 18 до 24 лет. Количество мужчин и женщин, использующих сервис, равное. При этом большинство клиентов "Мой Tele2" предпочитают смартфоны на операционной системе Android.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"В 2020 году мы зафиксировали двукратный рост количества пользователей приложения "Мой Tele2". Прошедший год как никогда показал важность дистанционных каналов, где клиенты могут самостоятельно управлять любыми услугами. Ежедневная аудитория приложения за год увеличилась на 30% и составила более 2 млн человек в день. Мы стремимся сделать сервис интуитивно понятным для пользователей и с максимально широким набором опций, который позволяет дистанционно решить практически любой вопрос абонента. В дальнейшим мы планируем развивать приложение "Мой Tele2" и дополнять его новыми возможностями".