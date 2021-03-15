16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Найден подрядчик на ремонт путепровода через железную дорогу в Сызранском районе МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди Увеличилось количество авиарейсов Самара - Санкт-Петербург Ремонтом Московского шоссе займется Самаратрансстрой Мэрия Тольятти нашла подрядчика, который построит дорогу в микрорайоне Калина

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Число пользователей личного кабинета Tele2 увеличилось почти в 1,5 раза

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 подвела итоги работы приложения "Мой Tele2" в 2020 году. Третье место по популярности сервиса заняли регионы Приволжья и Урала — на их долю приходится по 15% пользователей сервиса. Чаще всего приложением пользуются люди от 35 до 44 лет, при этом количество мужчин и женщин среди клиентов сервиса равное.

По итогам 2020 года число активных пользователей "Мой Tele2" выросло на 40%. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. В Московской области проживают около 20% пользователей приложения. В Сибири доля клиентов составляет 18%. Третье место по популярности "Мой Tele2" заняли Поволжье и Урал — на их долю приходится по 15% пользователей сервиса.

Около 30% клиентов в "Мой Tele2" используют предложения искусственного интеллекта Мии, 27% пользователей просматривают карточку своего профиля, где отображается состояние пакетов минут и гигабайтов по тарифу. Также около четверти клиентов читают уведомления в приложении, управляют гигабайтами и подключением дополнительных услуг. В среднем клиенты тратят около двух минут на одну сессию в сервисе.

Наиболее активно "Мой Tele2" используют абоненты возрастом от 35 до 44 лет. Чуть меньше популярность приложения среди возрастных групп от 25 до 34 и у людей от 18 до 24 лет. Количество мужчин и женщин, использующих сервис, равное. При этом большинство клиентов "Мой Tele2" предпочитают смартфоны на операционной системе Android.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"В 2020 году мы зафиксировали двукратный рост количества пользователей приложения "Мой Tele2". Прошедший год как никогда показал важность дистанционных каналов, где клиенты могут самостоятельно управлять любыми услугами. Ежедневная аудитория приложения за год увеличилась на 30% и составила более 2 млн человек в день. Мы стремимся сделать сервис интуитивно понятным для пользователей и с максимально широким набором опций, который позволяет дистанционно решить практически любой вопрос абонента. В дальнейшим мы планируем развивать приложение "Мой Tele2" и дополнять его новыми возможностями".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4