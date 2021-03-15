Дмитрий Азаров поручил найти варианты использования бывших корпусов гуманитарной академии

В понедельник, 15 марта, на еженедельном оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос об использовании двух зданий на улице 8-й Радиальной в Самаре.

Ранее, до недавнего времени в них размещалась Самарская гуманитарная академия, а еще раньше — детские сады. Академия закрылась, и здания оказались брошены, несмотря на то, что находятся в муниципальной собственности, но юридически — в пользовании у академии.

С просьбой вернуть здания к жизни к губернатору через соцсети обратились жители города. Глава региона поручил властям Самары в кратчайшие сроки найти пути решения проблемы.

Он обратился к мэру Самары Елене Лапушкиной: "Гуманитарная академия закончила свою работу, здания не используются. Это не по-хозяйски. Я сейчас по каждому объекту стараюсь найти вариант решения вопроса, достроить то, что было заброшено в какие-то годы, даже десятилетия назад. А тут у нас здания, которые были в нормальном эксплуатационном состоянии еще 2 года назад, уже разграблены. Так не годится".

Глава региона поручил главе Самары уже к следующему понедельнику проработать варианты эксплуатации зданий и доложить о том, как, в какие сроки будет определено дальнейшее использование корпусов бывшей академии.