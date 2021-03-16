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Новые эпизоды сериала Сергея Минаева "Девяностые" расскажут о выборах 1996 года

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта "Девяностые" писателя и журналиста Сергея Минаева. Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома "Морская" группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е.

Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных событий постсоветской России, произошедшему ровно 25 лет назад — президентским выборам 1996 года. Премьера первой из трех серий состоится 19 марта в онлайн-сервисах more.tv и Wink.

"Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года — как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз — при создании этого фильма", — рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Впервые политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, рассказывают сенсационные подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей. Эксклюзивное интервью для фильма дал непосредственный участник знаменитого "дела о коробке из-под ксерокса" Аркадий Евстафьев.

Как Борис Ельцин и Геннадий Зюганов подошли к своим предвыборным кампаниям? Какой была расстановка политических сил? Почему, несмотря на поддержку большинства СМИ, лучших политтехнологов и денег "семибанкирщины" Ельцину не удалось победить в первом туре, и какой ценой далась победа во втором? Была ли она сфальсифицирована, и как сложилась бы история России, если бы тогда победил Зюганов?

Выборы 1996 года оставили после себя много этических, политических и профессиональных вопросов, ответы на которые историки, политологи и журналисты продолжают искать по сей день.

Многосерийный фильм-антология, который выходит в линейке more originals, создается студией Line Up и ее основателями продюсерами Данилой Шараповым (Mediaslovo) и Дмитрием Литвиновым (Planeta Inform).

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