В Приволжье после реконструкции открылась школа

В среду, 17 марта, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Приволжский район Самарской области оценил качество реконструкции здания и техническое оснащение кабинетов первой школы райцентра.

Школа № 1 в с. Приволжье — одно из старейших учебных заведений не только района, но и Самарской области. Она была основана в 1864 г. помещиками Самариными, которые особое внимание придавали народному образованию.

В новое здание школа переехала в 1968 году. Первые 30 лет ученики занимались в ней в три смены. За полвека капитальный ремонт ни разу не проводился. Решение о реконструкции приняли в еще 2007 г., но экономический кризис 2008 г. внес коррективы и проект "заморозили".

Через девять лет по инициативе губернатора Дмитрия Азарова было принято решение сделать проект реконструкции школы и фактически отстроить новый корпус. "Ремонта мы ждали 14 лет, и вот сбылась мечта многих поколений детей и взрослых, — радуется директор школы Елена Прудникова. — И мы очень счастливы, что теперь находимся здесь, в новом здании, где светлые и теплые помещения, шикарная отделка. Наша школа — просто космос!"

Новое здание построили в дополнение к старому корпусу. Возведение нового учебного и спортивного блоков школы завершили в декабре 2020 года. А с начала 2021 г. здесь уже занимается порядка 500 учеников. "Огромная разница между старой и новой школой. Новая — очень современная, красочная. У нас появилось очень много возможностей, каких раньше не было", — поделилась своими впечатления ученица девятого класса Татьяна Коновалова.

Например, появился кабинет для занятий робототехникой. Полки с необходимыми деталями пополнились конструктором "Лего", который передал глава региона. В каждом классе — их в новом корпусе 19 — установили современное оборудование.

"В каждом кабинете установлены интерактивные доски, с помощью которых можно проводить конференции, видео-уроки, чего не было в старой школе, — рассказала ученица 11 класса Валерия Величко. — Новое оборудование — большие возможности, благодаря которым мы сможем развиваться, участвовать в различных олимпиадах и конкурсах".

Закуплено почти 200 планшетов для проведения уроков. Есть лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. "Оборудование современное, такого я еще не видел в других школах. Рад, что сегодня здесь у вас есть все возможности овладевать знаниями, языками. Конечно, иностранные языки сегодня очень нужны. Все мы находимся в одном большом информационном пространстве, и язык в современном мире крайне важен", — отметил Дмитрий Азаров, общаясь с учениками.

Школа в Приволжье не уступает образовательным учреждениям областной столицы. Теперь у сельских ребят и учителей такие же возможности для обучения, как и в крупных городах.

Ученики рассказали губернатору о работе школьного музея. Раньше это был небольшой кабинет, а теперь целый комплекс. Здесь постоянно занимаются около 10 ребят из каждого класса, организован поисковый кружок. Ребята попросили у главы региона установить современные стеллажи для экспонатов. Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки области Виктору Акопьяну приобрести необходимую мебель.

Глава региона также оценил возможности нового спортивного зала и подарил школьникам комплект баскетбольных мячей.

Ребята поблагодарили строителей, которые возводили школу, за возможность учиться в современных условиях. Губернатор отметил: в процессе проведения работ были замечания, но все они устранены.

"Мы сегодня видим, что сделано все качественно, красиво — на радость деткам. Это самое главное!" — подчеркнул Дмитрий Азаров.