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Власть и политика

На участие в губернаторском проекте "СОдействие" подано 240 заявок

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Окончен прием заявок очередного этапа отбора общественных проектов по государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект "СОдействие").

На 1 марта 2021 г. в конкурсную комиссию поступило 240 заявок. Теперь заявки обработают члены конкурсной комиссии. Всего поступило 1313 общественных инициатив на реализацию общественных проектов и решений, принятых на сходах граждан.

Во-первых, это софинансирование общественных проектов по развитию территорий муниципальных образований (софинансирование осуществляется из трех источников: физические и юридические лица (не менее 7% от общей стоимости проекта), местный бюджет (не менее 1% от общей стоимости проекта), областной бюджет (до 92% от общей стоимости проекта). Прием заявок по госпрограмме осуществляется два раза в год: с 1 сентября до 1 ноября текущего года и с 1 января до 1 марта следующего года.

Второе направление - софинансирование решений, принятых на сходах граждан или местных референдумах об использовании средств самообложения (софинансирование осуществляется из средств самообложения, добровольных пожертвований граждан и организаций (25% стоимости проекта) и из средств областного бюджета (75% стоимости проекта). Прием документов на конкурсный отбор осуществляется в течение 20 рабочих дней после официального опубликования решения о введении самообложения граждан, принятого на сходе граждан.

За все время реализации Губернаторского проекта "СОдействие" было поддержано и реализовано более 60% направленных в конкурсную комиссию заявок от жителей Самарской области. Из бюджета области за 2017-2020 гг. уже направлено свыше 500 млн рублей. В 2021 г. на реализацию программы выделят еще 253 млн рублей.

Рассмотрение конкурсных заявок, поданных до 1 марта для реализации в 2021 г., состоится до 15 апреля 2021 года.

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