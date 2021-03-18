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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил Байдену медицинскую помощь в Самарской области

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с развитием российско-американских отношений.

Напомним, президент США Джо Байден высказал ряд популистских обвинений в адрес главы российского государства.

Дмитрий Азаров убежден — президент России в очередной раз убедительно показал, как вести переговоры с оппонентами.

"Всегда приятнее иметь дело со здравомыслящими людьми — и в политике, и в жизни. К сожалению, есть люди абсолютно противоположные, приходится выстраивать коммуникации и с ними. Сегодня наш национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, в очередной раз показал, как нужно реагировать на заявления наших заокеанских коллег. Пожелать здоровья — это по-русски, это по-человечески. Кстати, если кому-либо из наших заокеанских коллег нужно подлечиться, готовы оказать прием в медицинских учреждениях Самарской области. Как говорилось в одном известном фильме, "и тебя вылечат!" — высказал мнение губернатор.

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