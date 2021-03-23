Самарский исполком "Единой России" возглавил Сергей Арсеничев

Кадровые перестановки связаны с уходом Дмитрия Холина с поста руководителя исполкома самарского отделения партии "Единая Россия".

По словам Дмитрия Холина, возглавлявшего РИК с декабря 2019 г. по март 2021 г., он планирует участвовать во внутрипартийном предварительном голосовании.

Кандидатура Дмитрия Холина была предложена на партийной конференции партии в ноябре 2019 года, а затем Президиум Генерального совета "Единой России" согласовал его на должность руководителя регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения "Единой России".

"Во время прохождения процедуры согласования с ЦИК партии кандидатуры нового руководителя регисполкома, исполнять обязанности руководителя РИК будет первый заместитель — политконсультант Сергей Арсеничев", — сообщили в пресс-службе "Единой России".