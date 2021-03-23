16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Речная перевозка самарцев в летнюю навигацию обойдется в 43,7 млн рублей В Самаре спроектируют дорогу через территорию ЗИМа Мэрия Тольятти выделила 11,2 млн рублей на разработку проекта реконструкции двух улиц Проект реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре разработает "Фривей Инжиниринг" "Самарагорпроект" разработает проект реконструкции ул. Дачной

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" протестирует систему электронной записи в школы Самарской области

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" приступил к тестированию системы подачи заявлений в электронной форме в первые классы школ региона. Для проведения испытаний в условиях максимальной нагрузки цифровой провайдер предоставил канал связи Центру профессионального образования Самарской области — оператору автоматизированной системы управления образованием.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Родители будущих первоклассников предпочитают подавать заявления через сайт образовательных услуг. Нагрузка на ресурс может доходить до тысячи обращений в минуту и требует высокой пропускной способности канала. При тестировании мы увеличиваем количество запросов к порталу в десятки раз, чтобы быть уверенными в его устойчивой работе".

Электронная запись детей в школы Самарской области начнется 1 апреля. На первом этапе будут принимать заявления во все учебные заведения от семей, в которых дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории или имеют преимущественное право на зачисление. Второй этап стартует 6 июля — запись будет осуществляться на свободные места в образовательных учреждениях.

Дмитрий Бикбаев, начальник отдела инфокоммуникационных технологий Центра профессионального образования Самарской области:

"При помощи цифровых технологий мы можем заранее просчитать риски при одновременном обращении большого количества пользователей и составить план действий на случай сбоев работы системы в условиях повышенной нагрузки".

"Ростелеком" ежегодно предоставляет министерству образования и науки Самарской области канал связи с пропускной способностью 1 Гб/с для устойчивой работы портала образовательных услуг es.asurso.ru. Дополнительную защиту от DDoS-атак обеспечивает фильтр блокировки нежелательного трафика.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4