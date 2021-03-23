"Ростелеком" протестирует систему электронной записи в школы Самарской области

"Ростелеком" приступил к тестированию системы подачи заявлений в электронной форме в первые классы школ региона. Для проведения испытаний в условиях максимальной нагрузки цифровой провайдер предоставил канал связи Центру профессионального образования Самарской области — оператору автоматизированной системы управления образованием.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Родители будущих первоклассников предпочитают подавать заявления через сайт образовательных услуг. Нагрузка на ресурс может доходить до тысячи обращений в минуту и требует высокой пропускной способности канала. При тестировании мы увеличиваем количество запросов к порталу в десятки раз, чтобы быть уверенными в его устойчивой работе".

Электронная запись детей в школы Самарской области начнется 1 апреля. На первом этапе будут принимать заявления во все учебные заведения от семей, в которых дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории или имеют преимущественное право на зачисление. Второй этап стартует 6 июля — запись будет осуществляться на свободные места в образовательных учреждениях.

Дмитрий Бикбаев, начальник отдела инфокоммуникационных технологий Центра профессионального образования Самарской области:

"При помощи цифровых технологий мы можем заранее просчитать риски при одновременном обращении большого количества пользователей и составить план действий на случай сбоев работы системы в условиях повышенной нагрузки".

"Ростелеком" ежегодно предоставляет министерству образования и науки Самарской области канал связи с пропускной способностью 1 Гб/с для устойчивой работы портала образовательных услуг es.asurso.ru. Дополнительную защиту от DDoS-атак обеспечивает фильтр блокировки нежелательного трафика.