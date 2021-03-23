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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Готовность к посевному сезону в Самарской области составляет 95%

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На конец марта готовность к посевному сезону в регионе составляет 95%. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию.

В весенней посевной кампании будет задействовано более 4,5 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Сейчас техническая готовность в Самарской области составляет 95%. Среди лидеров - Большеглушицкий, Большечерниговский, Кошкинский, Ставропольский и Пестравский районы.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Дениса Герасенкова, в 2021 г. посевные площади увеличены почти на 25 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Их общая площадь составит около 2,2 млн га. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию.

Также Денис Герасенков рассказал, что в 2021 году на 4% больше посеяно под урожай озимых, около 479,1 тыс. га. Большую часть посевных площадей занимает озимая пшеница - 462,4 тыс. га.

Предполагается, что в общей структуре посевных площадей в 2021 году будут традиционно преобладать зерновые и зернобобовые культуры: их площадь составит 1 млн 176 тыс. га. Технические культуры планируется посеять на 755,7 тыс. га, из них 668 тыс. га подсолнечника. Площадь кормовых культур, по прогнозам, составит 195 тыс. га.

Кроме того, на заседании стало известно, что более 1 млрд рублей в качестве мер господдержки будет выделено отрасли растениеводства. Среди основных направлений расходов - субсидирование производства зерновых, зернобобовых и масленичных культур, мелиорация земель сельхозназначения, проведение агротехнологических работ для повышения уровня экологической безопасности, приобретение элитных семян, техническое перевооружение и т.д.

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