После возвращения в "доковидный" режим работы в роддоме больницы им. Баныкина уже родилось 90 детей

Роддом Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В. В. Баныкина работу возобновил с 1 марта этого года. Часть отделений инфекционных госпиталей к плановой работе возвращается в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. Постепенный переход в штатный режим работы медучреждений находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Решение о перепрофилировании отделения роддома больницы им. В. В. Баныкинадля оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 было принято в конце октября прошлого года в связи с эпидемиологической ситуацией. Врачи акушеры-гинекологи, медицинские сестры, все сотрудники отделения прошли необходимое обучение для оказания помощи инфекционным больным.

Врачи рассказывают, что привыкнуть работать в новых условиях было не просто, но они справились вместе, всем коллективом. "Мы всегда видели молодых, здоровых, красивых, счастливых женщин, которые пришли к нам получать еще одно счастье, и тут совершенно противоположная сторона жизни - мы оказывали помощь пациентам с опасным инфекционным заболеванием. Нам, конечно, было правда тяжело", — говорит заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи больницы им. Баныкина Елена Фролова.

За время работы специалисты госпиталя помогли выздороветь более 600 жителям Тольятти. Прежде чем вернуться к штатному режиму работы, во всех помещениях отделения провели полную дезинфекцию.

"Требования по санэпидрежиму для отделений роддома они намного строже, чем для простых коечных отделений. Потому что угроза развития инфекции сопряжена как с угрозой для мамы, так и с угрозой для маленьких малышей", — поясняет главный врач больницы им. Баныкина Виталий Сибряев.

Сегодня роддом снова работает по своему профилю. За три недели после возвращения в штатный режим здесь уже родилось 90 детей. Молодая мама Дарья Кузнецова отмечает, в этом роддоме для нее начался новый период в ее жизни. Счастливый — во многом благодаря заботе и вниманию со стороны медперсонала.