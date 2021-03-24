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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров призвал депутатов и чиновников провериться на наркозависимость

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров предложил протестировать депутатов и работников органов власти на предмет употребления наркотиков. Об этом он заявил на заседании антинаркотической комиссии 24 марта в региональном правительстве, в котором участвовали члены кабмина и руководители силовых ведомств.

Один из действенных методов контроля наркоситуации в регионе - тестирование на наркозависимость. На совещании специалисты рассказали, что нередко сталкиваются с отказом от тестирования. Даже если дело касается школьников, родители зачастую выступают против.

Дмитрий Азаров предложил подать пример и провести тестирование среди работников органов власти и депутатов.

"Огромную работу по тестированию мы проводим вместе с министерством образования, но нужно думать и о новых формах, в том числе, агитации и пропаганды. Давайте всех чиновников областного правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить в том числе и за трудовыми коллективами. Что называется, начнем с себя".

Глава региона призвал и другие организации присоединиться к прохождению тестирования: "Надеюсь, и другие организации к нам присоединятся. Журналистов пригласим последовать примеру. Давайте это сделаем и будем информировать общественность. Думаю, некоторые родители из числа тех, кто сегодня не идет навстречу и не разрешает проводить тестирование детей, изменят свое отношение к этой процедуре".

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