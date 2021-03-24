Программа "ЛюбиДелай" поставила рекорд по числу участников в Самаре

96 школьных учителей участвуют в профориентационной программе "ЛюбиДелай", которая проходит в Самаре уже в четвертый раз. Скоро от теории педагоги перейдут к практике — а значит, о принципах осознанного выбора жизненного пути узнают тысячи старшеклассников.

Как помочь ребятам найти дело по душе, какие перспективные профессии им порекомендовать, как сделать, чтобы сегодняшние школьники умели делать правильный выбор в сложных жизненных ситуациях, — эти и многие другие вопросы педагоги обсуждают с экспертами в онлайн-формате. "Призыв" 2021-го стал для программы самым массовым: она собрала вдвое больше участников, чем в первый год своей истории. Объясняется это не только возможностью проходить обучение бесплатно и в удобное время. Как отмечают педагоги, само содержание программы имеет множество плюсов.

"Становится понятно, как работать с современными ребятами, у которых преобладает так называемое клиповое мышление. Хорошо и то, что "ЛюбиДелай" не ограничивается готовыми решениями, программа и нас самих мотивирует на саморазвитие", — делится впечатлениями учитель английского языка самарской школы № 102 Анна Серпуховитова.

"Очень хорошая и продуманная система подачи информации. Мы сразу получаем ссылки на видео, недавно вышедшие книги, другие дополнительные материалы. А главное, все сделано для современных детей — ярко, понятно, полезно!" — добавляет завуч по воспитательной работе школы № 171 Татьяна Демина.

Программа реализуется при поддержке Фонда Арконик и Центра развития образования г. о. Самара. "Радует, что "ЛюбиДелай" все популярнее в нашем городе. Она помогает школьникам выбрать не только конкретную профессию, но и жизненную стратегию в широком смысле слова, подготовиться к взрослой жизни. Однозначно рекомендовала бы всем педагогам, работающим в старших классах, пройти эту программу", — комментирует Светлана Апасова, заместитель директора по научно-методической работе.