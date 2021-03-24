Дмитрий Азаров призвал поддерживать НКО, выполняющие важную общественную миссию

Губернатор Дмитрий Азаров поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью. Речь об этом шла 24 марта на заседании областной антинаркотической комиссии.

В Самарской области в этой сфере работает 18 НКО, наблюдается тенденция к сокращению их числа.

"Это говорит о том, что работа проводится неправильно. Наша задача — создавать условия, чтобы таких организаций было больше. Кроме того, некоторые организации работают, не оформляя свою деятельность, нужно их выявлять", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что министерство здравоохранения и министерство социально-демографической и семейной политики региона предпринимают недостаточные усилия для создания и поддержки организаций, работающих с наркозависимыми людьми.

"Сектор НКО по всем направлениям играет огромную роль в жизни страны и общества, в некоторых — определяющую. Министерство социально-демографической и семейной политики это знает не понаслышке. Есть огромное количество солидных НКО, которые выполняют важную общественную миссию. И нам надо их поддерживать, в том числе, по этому направлению", — обратил внимание участников совещания глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, как сформулирован вопрос повестки антинаркотической комиссии — "контроль за деятельностью негосударственных реабилитационных центров". По мнению губернатора, организации необходимо не только контролировать — но в первую очередь оказывать необходимую помощь. "Контроль важен, без него никуда. Наша задача — как органов исполнительной власти — в первую очередь, помогать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — У нас есть грантовая поддержка, в том числе, из областного бюджета и активные люди и различные общественные организации этим пользуются. Колоссальные средства общественные объединения Самарской области получают благодаря президентским грантам. Нужно сопровождать перспективные проекты, идеи, а также создавать условия, чтобы эти организации работали в соответствии с нормами закона и понимали важность своей миссии для общества".

Губернатор поручил зампредседателя регионального правительства Александру Фетисову в ближайшее время провести встречу с представителями НКО для обсуждения актуальных вопросов и путей их решения.