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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества с Марком Курцером

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с гендиректором, членом Совета директоров клиник "Мать и дитя" Марком Курцером и обсудил реализацию совместных проектов и направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

ГК "Мать и дитя" в 2020 г. активно включилась в борьбу с коронавирусной инфекцией. В начале пандемии по поручению губернатора правительство области заключило соглашение с частными клиниками, в рамках которого они проводили и продолжают проводить тестирование на наличие инфекции, а также КТ-исследование по ОМС.

Также на встрече шла речь о деятельности крупнейшего в Поволжье многопрофильного центра компании — Клинического госпиталя ИДК. Госпиталь, отрывшийся в Самаре три года назад, один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов в сфере медицины. Благодаря договоренностям, достигнутым с областным правительством, в учреждении можно получить медпомощь, в том числе, по полису ОМС. Гендиректор компании отметил, что, несмотря на сложный 2020 год, инвестиционный проект госпиталя успешно развивается и показывает эффективность.

Дмитрий Азаров и Марк Курцер обсудили и перспективные направления сотрудничества, касающиеся не только родовспоможения и помощи при бесплодии, но и оказания высокотехнологичной медицинской помощи в других сферах.

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