Три человека погибли при пожаре под Кинелем

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В пятницу, 26 марта, в 5:05 в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома № 8 на ул. Комсомольской в пос. Комсомольский Кинельского района горели домашние вещи на площади два кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области