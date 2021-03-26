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Пожары Происшествия

Три человека погибли при пожаре под Кинелем

КИНЕЛЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, в 5:05 в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома № 8 на ул. Комсомольской в пос. Комсомольский Кинельского района горели домашние вещи на площади два кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар удалось ликвидировать в 5:33, в тушении участвовало, в том числе, одно звено газодымозащитной службы.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибли двое мужчин и женщина, личности которых устанавливаются. 

Выясняются все обстоятельства случившего.

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