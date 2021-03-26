В апреле в Кинеле начнется благоустройство Парка на озере Крымское

В 2020 г. Кинель вновь стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта — создание парковой зоны на территории озера Крымское, которое является частью озерной системы Кинеля и находится на границе южной и северной части города –муниципалитет получит финансирование в 94 млн рублей.

Концепция благоустройства озера Крымское предполагает раскрытие природной и социальной уникальности объекта. Территория будет поделена на несколько функциональных зон. Со входа, на южной стороне озера, будет открываться панорамный вид на большую фестивальную площадь для проведения массовых мероприятий. Планируется, что площадь будет обрамляться прогулочной зоной –эко-тропой, проходящей вдоль береговой линии. Для спокойного отдыха на набережной оборудуют шезлонги и гамаки.

Тематическая зона расположится на северной стороне озера ибудет представлена парком на проходящей когда-то в этом месте железной дороге — символе Кинеля. Аллея с навесом и лавочками вдоль железной дороги создаст необходимый комфорт для отдыха посетителей, а площадка-воркаут и детские площадки для младших и старших возрастных групп привлекут спортивных кинельцев и семьи с детьми. Парк семафоров, акустический парк и вагоны-павильоны в совокупности станут краеведческим музеем, посвященным железной дороге и природе Кинеля.

Интересным элементом станет скульптура Мелозавра Кинельского–еще одного символа Кинеля, придуманного местной творческой молодежью в рамках конкурсного соревнования на областном фестивале молодежных субкультур "ART& COOL". А долгосрочное сотрудничество Кинеля с Крымской военно-морской базой подчеркнут объекты, расположенные на центральной территории озера, –маяк, который послужит смотровой площадкой, и сцена с амфитеатром, стилизованная под катер.

Объединит композицию парка замкнутая прогулочная велодорожка, проходящая через все функциональные зоны.

Проект "Парк на озере Крымское" является продолжением реализации масштабной концепции "Кинель — город чистых озер". Первая часть разработанной в 2019 году концепции предусматривает масштабное благоустройство озера Ладное. С этим проектом Кинель одержал победу в конкурсе год назад. Сейчас проект уже сдан и пользуется большой популярностью как у жителей, так и у гостей города.

Напомним, Самарская область ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путинаи проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".Активная работа по благоустройству общественных пространств в регионе ведется под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В этом году у жителей Самарской области появилась возможность выбрать общественные пространства или дизайн-проекты мест, которые будут благоустроены в 2022 году. Минстрой РФ совместно АНО "Диалог Регионы" запускают работу общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды. Цель проекта — максимально упростить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям жителей. Жители Самарской области смогут проголосовать на сайте с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. В голосовании примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский Самарской области. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий для благоустройства на следующий год.