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Образование Общество

Школьники из Елховки осваивают 3D-технологии

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре прошлого года в Елховской школе открыли мини-технопарк "Квантум". Он стал центром технического творчества, где каждый ребенок может реализовать себя.

Фото: фото предоставлено ГБОУ СОШ с. Елховка
Запустить мини-технопарк позволило участие в нацпроекте "Образование". Под новое пространство были выделены четыре кабинета. К дизайну помещений подошли творчески, оформлять стены помогали выпускницы местной школы искусств. Теперь в обновленных аудиториях размещаются квантум виртуальной реальности, робо-квантум, IT-квантум и хай-тек цех.
Сейчас азы технического творчества постигают 125 школьников. С ребятами работают пять педагогов, которые в прошлом году прошли специальное обучение. Они ведут занятия по пяти программам: "Виртуальная реальность", "Робототехника", "IT-лаборатория", "XXI век/IT", "Конструирование. Моделирование".  
Для ребят из других школ района, в которых еще нет собственных технопарков, проводят ознакомительные экскурсии. Гостями "Квантума" в Елховке, например, становились ученики Краснодомской, Краснопоселенской и Березовской школ.
Творческий процесс в квантумах не прекращается ни на минуту. На уроках технологии ребята реализовали проект под названием "Новогоднее украшение". Разнообразные варианты снежинок сконструировали в компьютерной программе, а потом распечатали на 3D-принтере. В конце занятия каждый ученик получил уникальную игрушку, которую повесил на елку в своем кабинете.
Помимо регулярных занятий для воспитанников проводят мастер-классы. Например, педагог Людмила Пронина обучала ребят работать в трехмерном редакторе Blender. Дети быстро освоили программу и создали свой вариант мультипликационного героя.
Параллельно с технопарком продолжает работу центр "Точка роста", открывшийся в школе в 2019 году. У него профиль весьма широкий. 11 марта здесь прошло занятие под названием "Самая первая помощь". В командной игре ученики 6 класса демонстрировали умение оказывать медпомощь при порезах и ссадинах, ожогах, обморожениях, ушибах и других бытовых травмах.
Открытие новых образовательных пространств вызывает огромный интерес у детей. По словам педагогов, ребята с удовольствием приходят в красивые, хорошо оснащенные кабинеты, где осваивают новые технологии, пробуют свои силы в проектной работе.

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