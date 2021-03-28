Школьники из Елховки осваивают 3D-технологии

В сентябре прошлого года в Елховской школе открыли мини-технопарк "Квантум". Он стал центром технического творчества, где каждый ребенок может реализовать себя.

Запустить мини-технопарк позволило участие в нацпроекте "Образование". Под новое пространство были выделены четыре кабинета. К дизайну помещений подошли творчески, оформлять стены помогали выпускницы местной школы искусств. Теперь в обновленных аудиториях размещаются квантум виртуальной реальности, робо-квантум , IT-квантум и хай-тек цех.

Сейчас азы технического творчества постигают 125 школьников. С ребятами работают пять педагогов, которые в прошлом году прошли специальное обучение. Они ведут занятия по пяти программам: "Виртуальная реальность", "Робототехника", "IT-лаборатория", "XXI век/IT", "Конструирование. Моделирование".

Для ребят из других школ района, в которых еще нет собственных технопарков, проводят ознакомительные экскурсии. Гостями "Квантума" в Елховке, например, становились ученики Краснодомской , Краснопоселенской и Березовской школ.

Творческий процесс в квантумах не прекращается ни на минуту. На уроках технологии ребята реализовали проект под названием "Новогоднее украшение". Разнообразные варианты снежинок сконструировали в компьютерной программе, а потом распечатали на 3D-принтере. В конце занятия каждый ученик получил уникальную игрушку, которую повесил на елку в своем кабинете.

Помимо регулярных занятий для воспитанников проводят мастер-классы. Например, педагог Людмила Пронина обучала ребят работать в трехмерном редакторе Blender. Дети быстро освоили программу и создали свой вариант мультипликационного героя.

Параллельно с технопарком продолжает работу центр "Точка роста ", открывшийся в школе в 2019 году. У него профиль весьма широкий. 11 марта здесь прошло занятие под названием "Самая первая помощь". В командной игре ученики 6 класса демонстрировали умение оказывать медпомощь при порезах и ссадинах, ожогах, обморожениях, ушибах и других бытовых травмах.