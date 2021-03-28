В детском саду №17 Новосемейкино воспитанники успешно занимаются робототехникой

Уже пятый год в детском саду № 17 поселка Новосемейкино активно развивается робототехническое направление. Инициатива живет благодаря поддержке родителей, энтузиазму педагогов и большому интересу самих воспитанников. Под руководством опытных наставников дети обучаются азам программирования. Регулярные занятия развивают у дошкольников умение анализировать, техническое мышление.

Собранные детьми роботы успешно выполняют базовые команды. Для того чтобы привести конструкции в движение, ребята освоили разные типы механических передач, знают, чем они отличаются и как функционируют.

Свои модели юные конструкторы представляли на различных конкурсах и неоднократно становились победителями. Например, воспитанники сада успешно выступили на региональном фестивале "РобоФест-Приволжье" и победили на всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест".