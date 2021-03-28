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Образование Общество

В школе им. Е.И. Зеленова в Новосемейкино все больше детей занимаются в мини-технопарке "Квантум"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Каким будет завтрашний день российской науки, решают сегодняшние школьники и студенты. Погрузиться в современные технологии ребятам помогают мини-технопарки. Один из них успешно работает в школе имени Е. М. Зеленова в поселке Новосемейкино.

Фото: предоставлено школой Новосемейкино

2021-й в России объявлен Годом науки и технологии. Глава государства Владимир Путин поставил задачи по развитию научной инфраструктуры и поддержке молодых талантов. В регионе над решением этих вопросов работают не первый год. Например, в Новосемейкино любовь к науке прививают со школьной скамьи. Сформировать интерес к научному и техническому творчеству, погрузить детей в мир виртуальной реальности, приобщить к 3D-моделированию и программированию позволяют ресурсы школьного мини-технопарка "Квантум". Его создали в Новосемейкинской школе в 2019 году.

Как сообщили в образовательном учреждении, раньше технические кружки и объединения посещали 30-40 человек, а в прошлом году количество ребят, вовлеченных в эту работу, увеличилось до 140. Более половины из них приняли участие в мероприятиях по робототехнике и техническому творчеству, а 57 школьников стали победителями и призерами окружного этапа всероссийской предметной олимпиады в 2019-2020 учебном году. 

Даже во время отдыха дети принимали участие в областных проектах "Инженерные каникулы" и "IT-каникулы". А школьная команда "Старт" (капитан Никита Яковенко) заняла третье место в региональном IT-хакатоне. Ребята предложили проект, позволяющий отслеживать сроки годности продуктов в холодильнике.

В "Квантуме" работают семь педагогов дополнительного образования. Они реализуют пять учебных программ. На занятиях по робототехнике ребята не только конструируют механизмы, но и составляют IT-сопровождение для цифровых музыкальных инструментов, расширяя границы традиционного технического творчества.

Даже для самых маленьких посетителей технопарка — дошкольников из команды "Робофишки" — нашлось интересное дело. Их главный инструмент — роботехнический набор LEGO Education EV 3. Дети учатся собирать модели и по образцу, и по собственному замыслу

Занятия в "Квантуме", как утверждают педагоги, способствуют развитию технических навыков и творческих способностей детей, дают им широкие возможности для самореализации. Чтобы ребята могли создавать смелые проекты в области искусственного интеллекта, программирования и моделирования, технопарк Новосемейкино наладил сотрудничество в СамГТУ, а также с кванториумами Самары и Тольятти.

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