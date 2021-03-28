В "Точке Роста" в поселке Мирный занимаются почти 900 человек

С сентября прошлого года в школе поселка Мирный Красноярского района работает "Точка роста". Этот центр стал и эффективным образовательным пространством, и, в определенной мере, профориентационной площадкой.

Сейчас в "Точке роста" Мирного занимаются 895 человек. Из них 230 осваивают дополнительные общеобразовательные программы и 665 осваивают программы внеурочной деятельности. Параллельно ребята под руководством педагога-организатора участвуют в социально-культурных мероприятиях, разрабатывают проекты, связанные с различными сферами жизни.

Со дня основания центра и по настоящее время активно работают и развиваются школьные средства массовой информации. В частности, большую популярность набирает телевидение "MODERN-TV". Это проект "Точки роста", который помогает выявлять и поддерживать талантливых ребят, популяризировать научно-техническое творчество, стимулировать интерес подрастающего поколения к современным инновационным технологиям.

Руководит Центром "Точка роста" молодой и талантливый педагог, учитель информатики Кирилл Саяров. И в целом коллектив Центра на 95% состоит из молодых и таких же талантливых учителей. Это Виктория Цатурян, Ксения и Александр Пучко, Дмитрий Айткулов, Галина Лёшина.

Работа центра предполагает два формата. В учебное время ребята формируют современные компетенции и навыки по предметным областям "Информатика", "Технология", "Основы безопасности жизнедеятельности". А во второй половине дня педагоги занимаются с ними по шести программам дополнительного образования: "IT-квантум", "VR/AR-квантум", "3D-моделирование", "Видеоблогинг", "Искусство фотографии", "Поколение IT". Есть также пять программ внеурочной деятельности: "Мир шахмат", "Тропинка к своему "Я", "Робототехника", "Видеотворчество", "Инфографика и дизайн".

"За сравнительно небольшой период работы центра наши воспитанники достигли заметных результатов, — рассказывает директор школы поселка Мирный Михаил Пучко. — Многие ребята становятся победителями и призерами конкурсов, связанных с видеотворчеством, компьютерной графикой, 3D-моделированием и программированием. Уверен, что благодаря "Точке роста" мы воспитаем еще много успешных и талантливых ребят, поможем им раскрыть свои способности, и думаю, что желающих окунуться в информационную сферу с каждым годом будет становиться все больше".